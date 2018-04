Hyatt planeja abrir mais 2 hotéis no Brasil até 2006 Ao abrir as portas do Grand Hyatt São Paulo nesta segunda-feira, a Hyatt International Corporation dá o primeiro passo para transformar o Brasil na base de operações da rede na América Latina, administrando, da capital paulista, as unidades de outros países latinos. O plano prevê a implantação de mais dois projetos no Brasil até 2006, com predileção pelo Nordeste e pelo Rio de Janeiro. O Grand Hyatt São Paulo é o terceiro hotel da rede na região, ao lado dos já instalados Hyatt Regency Santiago, em Santiago do Chile, e o Park Hyatt Mendoza, em Mendoza, na Argentina. Em 2005, deverá ser inaugurado o Park Hyatt Buenos Aires. Quito, no Equador, e Lima, no Peru, são outras cidades também cogitadas pelo grupo. No centro da expansão, estará o Brasil, como sede regional. Para tanto, a rede deslocou para o País o vice-presidente da Hyatt International para América Latina, Myles McGourty, que assumiu também a gerência geral do Grand Hyatt São Paulo. "O Brasil tem um papel muito importante em nossos planos", afirmou o executivo à Agência Estado. A presença da rede no País será importante não apenas pelo potencial brasileiro, mas também pela divulgação da marca junto ao público local, que possui certo destaque nas taxas de ocupação dos hotéis Hyatt da América do Sul. Conforme McGourty, a temporada de inverno atrai muitos brasileiros ao Hyatt Regency de Santiago e ao Park Hyatt Mendoza. Com a implantação de hotéis no País, a rede deseja ampliar sua visibilidade e aumentar o peso dos brasileiros em seus apartamentos do exterior. Buscando parceiros A Hyatt International opera três bandeiras, todas no padrão cinco estrelas. As marcas Grand Hyatt e Hyatt Regency visam ao público de negócios e diferenciam-se pelas suas dimensões. Já o Park Hyatt é um hotel diferenciado, podendo investir mais na área de lazer. Atualmente, a companhia analisa dois projetos no Brasil: a operação de um resort no Nordeste, sem bandeira definida, e a abertura de um Grand Hyatt no Rio de Janeiro. No último caso, chegou-se a cogitar a implantação de um Park Hyatt com características de hotel-boutique (pequeno e luxuoso), mas a proposta foi abandonada. Ao contrário do Grand Hyatt São Paulo, cujos US$ 100 milhões investidos foram aportados pela Hyatt International e pelo fundo argentino Sociedad Lationamericana de Inversiones, do Grupo Liberman, McGourty explica que a rede não pretende aplicar recursos próprios nos próximos projetos no País. Embora a possibilidade não seja descartada, a preferência é pela associação com grupos de investidores, que seriam os proprietários das unidades, sendo a Hyatt apenas a operadora. "Nossa especialidade não é ser proprietário de imóveis, mas gerenciar hotéis", justificou. Condições Os interessados deverão observar uma série de exigências para convencer a Hyatt a administrar seu hotel. A primeira é que os projetos devem ter padrão cinco estrelas. O parâmetro de atendimento será a unidade de São Paulo, projetada para ser o cartão de visitas da rede. Alcançar esse padrão de acomodações requer dinheiro. McGourty estima que os investimentos, por apartamento, giram em torno de US$ 200 mil e US$ 250 mil, conforme a localização. Neste valor, já estão computadas as áreas de apoio, como restaurantes e área de lazer. Abrangência A Hyatt Hotels & Resorts é a maior administradora de hotéis de luxo do mundo, com 204 empreendimentos nos cinco continentes. Fundado em 1957, por Jay Pritzker, nos Estados Unidos, o grupo é dividido em duas empresas: a Hyatt Hotels Corporation, que opera 122 hotéis e resorts na América do Norte e Caribe, e a Hyatt International Corporation, responsável por 60 hotéis e 22 resorts em 39 países. Além da América do Sul, a rede espera abrir 17 hotéis até 2006. O destaque é a expansão no Oriente Médio e Ásia. Egito e Emirados Árabes receberão um hotel cada. Na Ásia, a Índia receberá quatro projetos; a China, três; seguida por Japão e Vietnã, com um hotel cada. Leia mais sobre o setor de Construção Civil no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.