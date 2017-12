Hydro-Québec quer comprar Transener, da Petrobras A companhia elétrica canadense Hydro-Québec confirmou oficialmente seu interesse pela compra da empresa transportadora de energia de alta tensão Transener, da Petrobras Energia Participações (ex-Pecom), como já havia adiantado à Agência Estado no ínicio de setembro, através de fontes da Embaixada do Canadá em Buenos Aires. O presidente executivo de Investimentos HQI Chile Holding, a filial chilena de Hydro-Québec, Jacques Regis, disse que a companhia poderia fazer uma oferta parcial ou total pela participação de 32,5% que a Petrobras possui na Transener, segundo informações do jornal El Cronista. "Sabemos que haverá uma oportunidade de avaliar seriamente a aquisição de Transener", afirmou o executivo completando: "Se as condições são apropriadas, definitivamente estaríamos interessados". Jacques Regis também detalha que para realizar o negócio, a empresa buscará um sócio argentino que poderia ser uma das duas empresas que se opuseram à venda da Transener à Petrobras: Impsa ou Cartellone.