Hypermarcas fecha memorando para comprar a Pom Pom por R$ 300 mi

"A Pom Pom é uma excelente forma de entrada neste mercado, pois nos posiciona como a empresa líder no segmento de fraldas geriátricas com a marca BigFral, ao mesmo tempo em que nos proporciona enorme potencial de crescimento no segmento infantil com a marca Pom Pom", afirmou o presidente-executivo da Hypermarcas, Claudio Bergamo, em comunicado.

Segundo informou a companhia, o contrato definitivo deve ser assinado até 30 de novembro.

(Reportagem de Georgia Jordan)