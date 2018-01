Hyundai está interessada em comprar Chrysler, diz jornal A montadora sul-coreana Hyundai está entre as potenciais compradoras da Chrysler, a unidade deficitária da DaimlerChrysler AG nos Estados Unidos, informou o jornal britânico Sunday Times, citando fontes anônimas. A Hyundai estaria interessada em garantir acesso à lucrativa rede de concessionárias da Chrysler nos EUA, segundo o jornal. Um porta-voz da Hyundai em Seul negou a notícia. Fontes próximas à situação disseram à Reuters na sexta-feira, 16, que a General Motors estava em negociações preliminares para a aquisição da unidade norte-americana da DaimlerChrysler ou para formar uma aliança estratégica com a rival. O Sunday Times afirmou que o banco de investimentos norte-americano JPMorgan estava assessorando a Chrysler e que nesta semana enviaria memorandos com informações a um grupo de potenciais compradoras, entre as quais a General Motors e a Hyundai.