Hyundai investe R$ 100 mi em centro de P&D em Piracicaba

A Hyundai vai investir cerca de R$ 100 milhões na construção de um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento na fábrica de Piracicaba (SP). O anúncio será feito na manhã desta sexta-feira, durante cerimônia na fábrica, com a presença do ministro do Trabalho, Manoel Dias, e do presidente da empresa, William Lee. De acordo com a montadora coreana, as obras devem começar ainda neste ano. A previsão é de que o centro comece a operar no fim de 2016.

A Hyundai ressaltou que este será o 5º centro da P&D da marca no mundo e o primeiro no Hemisfério Sul. Segundo a companhia, a construção faz parte do processo de adequação da montadora às exigências do Inovar-Auto - regime automotivo do governo federal que busca de ganhos de eficiência e aumento de produtividade em troca de incentivos tributários, como crédito presumido de até 30% Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A montadora informou que, durante a cerimônia desta sexta-feira, haverá o lançamento da pedra fundamental da construção do centro. Na ocasião, a montadora vai anunciar também a renovação, por dois anos, do convênio com o Programa Ciência Sem Fronteiras, para oferecer estágio nas empresas do grupo na Coreia do Sul a universitários brasileiros em intercâmbio. Entre 2012 e 2014, a montadora já era conveniada com o programa.

Na cerimônia desta sexta-feira, a Hyundai vai ainda assinar outro acordo com o Ministério do Trabalho, dessa vez em apoio ao programa de erradicação do assédio moral no ambiente de trabalho, que deverá ser lançado nos próximos dias pela Pasta. Na ocasião, o presidente da Hyundai, William Lee, deverá assinar uma placa representando o compromisso da empresa de estar livre de assédio moral.