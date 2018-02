Hyundai Motor quer construir fábrica no Brasil em 2008 A montadora sul-coreana Hyundai Motor avalia iniciar a construção, este ano, de uma fábrica no Brasil com capacidade para produzir 100 mil unidades anuais, segundo a agência de notícias local Yonhap News. A informação é atribuída ao vice-presidente da Hyundai, Kim Dong-Jin. A unidade possivelmente deve iniciar suas operações em 2010. "Também estamos em busca de um local para construir uma fábrica no sudeste da Ásia para atingirmos a capacidade de produção de 3 milhões de unidades no mercado doméstico e outras 3 milhões no exterior em 2010", afirmou Dong-Jin. As informações são da Dow Jones.