Hyundai promete investimentos de R$ 1,2 bilhão até 2010 A multinacional sul-coreana Hyundai, sexta maior montadora de carros, inaugurou nesta sexta-feira, 20, em parceria com a brasileira Caoa, a primeira fábrica no País. Com meta de investir R$ 1,2 bilhão até 2010, os investidores esperam produzir 130 mil veículos por ano na nova linha de montagem de Anápolis, em Goiás. A Hyundai não é a primeira indústria de carros a se interessar pelo cerrado. A Mitsubishi já está em Catalão, outra cidade goiana, desde os anos 1990. Em meio a plantações de milho e soja, indústrias de diferentes setores, como alimentos e produtos farmacêuticos, estão se instalando em Goiás, que revive o boom dos grandes empreendimentos da década de 1960, quando a capital federal foi transferida para o Centro Oeste. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, presidente da Caoa, diz que pensava em construir a fábrica de carros modelo Hyundai na Bahia. Em plena guerra fiscal dos estados, os baianos ofereciam incentivos fiscais parecidos com os de Goiás. Mas a montadora acabou sendo construída em Anápolis por uma questão geográfica. "Estamos num raio de mil quilômetros dos grandes centros, que respondem por 70% do mercado consumidor do País", disse. Além de baratear o custo de transporte dos carros que poderão atender aos mercados de São Paulo, Rio, Minas Gerais e Paraná, por exemplo, a fábrica aposta na construção da Ferrovia Norte-Sul, que ligará Anápolis ao Nordeste. Um dos que negociaram a transferência do projeto da Hyundai para Goiás, o ex-deputado federal Wilmar Rocha observa que as novas indústrias estão aproveitando uma logística e uma infra-estrutura, que apesar de certas deficiências, atendem há tempoS o setor do agronegócio. "Isso aqui é o centro do País", diz. Agronegócio O agronegócio também contribuiu na atração das novas fábricas. O mercado local pode não ser a prioridade das indústrias, observam autoridades e empresários goianos, mas é uma área de experiência e testes de carros, máquinas e equipamentos voltados para a agricultura. O primeiro modelo que será fabricado pela Hyundai, por exemplo, é o caminhão HR, com capacidade de transportar 1,8 tonelada. O modelo será vendido por R$ 42 mil. O secretário de Desenvolvimento de Anápolis, Joaquim Amarildo, conta que a prefeitura local não vai cobrar da Hyundai dez impostos e tributos municipais nos próximos cinco anos. Já o governo do Estado, segundo ele, deixará de receber 73% do ICMs da empresa. "Esses incentivos não são diferentes dos concedidos em outros estados", afirma o secretário. Ele avalia que um dos fatores que está fazendo a diferença é o fato de Anápolis estar entre dois mercados de consumo importantes, Brasília e Goiânia. A cidade ainda está se constituindo num porto seco dos produtos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. "O crescimento de Brasília e de Goiânia nas últimas décadas camuflou e impediu o desenvolvimento da área do entorno e de Anápolis", disse. "O crescimento, agora, chegou até aqui." Em discurso durante a inauguração da fábrica da Hyundai, o ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, citou números que empolgam as cidades da região. A montadora deverá criar seis mil empregos diretos e 40 mil indiretos até 2010. Com índice de desemprego menor que a média nacional, Goiás teme, no entanto, a migração desenfreada, como ocorreu nas cidades ao redor de Brasília nas últimas décadas.