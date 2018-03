IATA aponta queda de 18,5% no tráfego aéreo em abril O tráfego global aéreo de passageiros declinou 18,5% em abril em relação a igual período do ano passado, segundo dados preliminares divulgados pela Associação de Transporte Aéreo (IATA na sigla em inglês). As companhias aéreas asiáticas amargaram uma queda de 44,8% no tráfego de passageiros. O motivo principal é a Síndrome Respiratória Severa Aguda (SARS), que afetou a demanda por viagens aéreas, disse a IATA. "A combinação sem precedentes de crises, a guerra no Iraque e a SARS exerceram um impacto desastroso sobre o setor de transporte aéreo internacional em uma magnitude que se aproxima a dos atentados de 11 de setembro", afirma Giovanni Bisignani, diretor-geral e CEO da IATA, em comunicado. O declínio do tráfego de passageiros foi menos severo nas companhias aéreas da América do Norte, que viram um recuo de 23,5% em abril, enquanto as operadoras européias tiveram uma queda de 4,8%. A IATA representa mais de 270 companhias aéreas abrangendo 98% do tráfego aéreo internacional. As informações são da agência Dow Jones.