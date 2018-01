IATA prevê expansão do tráfego aéreo em 2003 A International Air Transport Association (Iata), principal entidade internacional do setor aéreo, prevê um crescimento de 6,4% no tráfego aéreo mundial de passageiros em 2003, em relação a 2002. Segundo a entidade, o transporte aéreo deve crescer 3,3%, em média, até 2006. A Iata precisou rever os números de crescimento após os atentados terroristas de 2001, já que ela havia previsto expansão anual de 4,7% no período. Em comunicado, o diretor-geral da Iata, Giovanni Bisignani, informa que o processo de recuperação da aviação, após os atentados de 2001, está sendo liderado pela Europa e Ásia. Em 2001, o tráfego aéreo caiu 3,3%, a primeira queda anual desde 1991. Nos dez primeiros meses de 2002, o tráfego global de passageiros teve queda de 2,4% em relação ao mesmo período em 2001. Em 2003, a indústria da aviação vai comemorar oficialmente os seus 100 anos de existência, em meio a uma crise sem precedentes. De acordo com os números da Iata, as companhias aéreas acumularam perdas de US$ 18 bilhões em 2001: US$ 12 bilhões nos serviços internacionais e o restante nos serviços domésticos. Em 2002, as perdas foram de US$ 12 bilhões, sendo US$ 8 bilhões apenas nos EUA. O número de empregos perdidos no setor chega a 200 mil entre 2001 e 2002. A entidade considera que a China foi o único mercado não afetado pela crise. O tráfego aéreo nesse país deve crescer 9% nos próximos cinco anos. A recuperação do setor, segundo a Iata, tem sido maior na região da Ásia e do Pacífico. Na América Latina, a tendência é de baixo crescimento, pois a região é fortemente influenciada pelo mercado norte-americano. Nos EUA, o tráfego aéreo no primeiro semestre de 2002 permaneceu até 15% abaixo do primeiro semestre de 2001. "A aviação sobreviveu a guerras, depressões, recessões, regulamentações, desregulamentações", afirma Bisignani. Segundo ele, a indústria está tirando lições da crise e voltará fortalecida a partir de 2003.