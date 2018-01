Ibama concede licença para Gasoduto Campinas-Rio A Petrobras comunicou hoje que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) concedeu licença prévia para o Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro. A autorização é válida por um ano. A obra terá uma extensão aproximada de 480 quilômetros, partindo da Refinaria do Planalto (Replan), no município de Paulínia (SP), seguido até a faixa do Gasoduto Gaspal, num ponto localizado no município de Taubaté (SP), prosseguindo em faixa existente até o terminal de Japeri (RJ), interligando-se ao Gasoduto Reduc-Volta Redonda (Gasvol).