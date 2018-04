Ibama diz que licença da usina de Jirau sai em abril

O presidente do Ibama, Roberto Messias, informou à Agência Estado que a licença de instalação para a usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO), sai até abril, apesar da multa de R$ 475 mil imposta pelo órgão ao consórcio responsável pela obra, devido ao corte de floresta nativa em área de preservação ambiental permanente no entorno da usina. Veja também: Ibama multa consórcio responsável por obras de Jirau Segundo Messias, a fiscalização e a multa fazem parte de um "processo normal, que não invalida a licença". "É um fato relativamente pequeno, que faz parte do processo administrativo normal. Está tudo correndo dentro da normalidade", declarou o executivo. O Ibama concedeu, no fim do ano passado, licença para obras de um canteiro pioneiro da hidrelétrica. "Em um determinado momento, eles (Consórcio Energia Sustentável do Brasil, que administra a obra) saíram do polígono permitido e, como o Ibama fiscaliza passo a passo, foi aplicada multa administrativa. Eles têm prazo de 20 dias para recorrer, ou para não pagar ou para converter a multa", explicou Messias. Ele defendeu a importância da obra de Jirau e minimizou o problema que acarretou a multa. "Não tem sentido por causa de um detalhe pequeno ficar paralisando uma obra que é de interesse público nacional maior, para não termos que ficar construindo mais termelétrica a carvão e petróleo, que custam uma fortuna e poluem, aumentando o aquecimento global", declarou.