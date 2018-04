Ibama multa consórcio responsável por obras de Jirau O Ibama autuou o consórcio Energia Sustentável do Brasil em R$ 475 mil pelo corte de floresta nativa em área de preservação ambiental permanente no entorno da usina de Jirau, no Rio Madeira. Segundo o órgão ambiental, a empresa tem autorização para suprimir 40,83 hectares de vegetação na margem direita do Madeira, para abertura de estradas de acesso, pedreira e estoque do canteiro de obra, mas chegou a cortar vegetação na área onde ficará o canteiro permanente, que ainda não foi autorizada. Em nota oficial, o Ibama informou que a área desmatada sem licença chega a 18,65 hectares. Além da multa, a área foi embargada. Segundo a legislação, a empresa terá 20 dias para apresentar uma defesa. Procurado pela Agência Estado, o consórcio informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ainda está analisando a autuação do Ibama. A usina de Jirau recebeu licença apenas para a instalação de um canteiro prévio, necessário para iniciar as obras antes da cheia no rio.