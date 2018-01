Ibama não tem prazo para concluir avaliação de Angra 3

O Ibama informou nesta terça-feira, 26, por meio de sua assessoria de imprensa, que não há prazo para concluir o processo de licenciamento ambiental da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. O instituto já realizou três audiências públicas nos dias 18, 19 e 20 deste mês em municípios da região onde está sendo construída a usina, para recolher sugestões das comunidades locais. É possível que a diretoria do Ibama decida marcar audiências complementares em outras cidades próximas a Angra ou até no Rio de Janeiro. O Ibama informa que, apesar da greve de seus funcionários, o processo de licenciamento da usina nuclear está sendo realizado. Na segunda, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou a retomada da construção de Angra 3. Mas, para efetivamente retomar as obras de construção da usina, é preciso o aval do Ibama.