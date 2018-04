Ibama publica licença ambiental de Jirau na internet O Ibama publicou hoje em sua página na internet a licença parcial que permitirá a instalação do canteiro de obras da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. O consórcio Energia Sustentável do Brasil (Enersul), responsável pela obra, confirmou ter recebido o documento. Com isso, fica liberada a instalação do canteiro de obras, a abertura de uma pedreira, dos caminhos de acesso ao canteiro e das chamadas ensecadeiras - espécie de dique que seca parte do leito do rio para futura instalação de outras partes da obra. A licença do Ibama foi publicada com quase uma semana de atraso. Na quinta-feira passada, o presidente do Ibama, Roberto Messias, anunciou que a licença estaria no site do Instituto na sexta-feira, o que acabou não ocorrendo.