Ibama quer licenciar usina de Belo Monte até dia 26

A data prevista para o licenciamento também consta do oitavo balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), divulgado na quinta-feira pelo governo. Pelas projeções do PAC, se a licença prévia for mesmo liberada no dia 26, o leilão de concessão da usina de 11,2 mil megawatts (MW) ocorrerá até 15 de dezembro.

Nos últimos anos, a maior parte dos licenciamentos de hidrelétricas foi marcada por brigas entre empreendedores e a área ambiental. O Ibama era acusado de demorar para dar a licença e respondia criticando a qualidade dos estudos. Messias comentou que, aparentemente, o estudo e o relatório de impacto ambiental (EIA-Rima) de Belo Monte, entregues pela Eletrobrás no fim de fevereiro, são de boa qualidade, o que favorece a análise dos técnicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.