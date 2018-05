IBC-Br cai 1,4% em maio ante abril com ajuste O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 1,4% em maio ante abril, após registrar alta de 0,96% em abril ante março (dado revisado), na série com ajuste sazonal. De acordo com dados divulgados na manhã desta sexta-feira, 12, pelo BC, o número passou de 146,96 pontos em abril para 144,90 pontos em maio, na série dessazonalizada. O resultado do IBC-Br de maio ante abril ficou abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo AE Projeções, de -1,00%. O intervalo das estimativas ia de -2,00 a -0,30%.