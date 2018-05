IBC-Br reforça sinais da lenta perda de gás da economia em 2013

Conhecido, numa definição tecnicamente imprecisa, como uma "prévia" do PIB, o IBC-Br é um indicador construído com base em indicadores "indiretos" e antecipados do ritmo de expansão econômica. Seu objetivo é auxiliar os diretores do BC a tomar o pulso da economia e balizar as decisões de política monetária, no tempo de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que não coincide com o calendário divulgado das variações do PIB pelo IBGE.

Já se sabe que, embora possa mostrar avanço sobre maio, o crescimento em junho foi negativamente afetado pela onda de manifestações que varreu o País. Por isso, na métrica do IBC-Br, o ritmo de expansão da economia, no segundo trimestre, de acordo com os analistas, deverá repetir, na melhor das hipóteses, o ritmo de expansão do primeiro trimestre.

Quando se trata de comparar a trajetória do IBC-Br com a do próprio PIB, cuja variação só é divulgada pelo IBGE em base trimestral, os economistas preferem olhar, a cada mês, para a média móvel trimestral. Nessa ótica, a lenta perda de gás da economia fica mais nítida.

No trimestre encerrado em maio, o IBC-Br progrediu 1,4% - a maior variação desde o começo de 2011. A evolução é positiva desde dezembro, Mas a curva aponta, mês a mês, redução no ritmo de crescimento.

Ocorreu um primeiro movimento de alta, em grau moderado, entre dezembro e fevereiro, e um segundo, mais intenso, entre março e abril. Já em maio é visível a perda de fôlego e junho deve acompanhar o desenho da curva.

Essa trajetória fica clara quando se observa que, enquanto no acumulado em 12 meses, até maio, o IBC-Br ainda cresce 2,5%, aumenta a adesão de analistas ao grupo que já projeta um teto de 2% para a expansão da economia em 2013.