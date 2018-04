Ibedec lança cartilha com dicas para endividados

O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) lançou nesta quinta-feira, 12, uma cartilha voltada para os consumidores endividados. Além de informações sobre os seus direitos em relação a produtos e serviços, o consumidor encontrará na publicação dicas para reduzir suas dívidas, negociar com fornecedores e mover ações judiciais. A cartilha também ensina como elaborar contratos e cartas para acordos. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Uma das orientações da publicação é que o consumidor deve buscar, inicialmente, um contato com a empresa credora e saber se há alguma forma de parcelar a dívida, ou obter desconto em multas ou juros pelo atraso. A cartilha lembra que "em situações de crise, as chances de obter uma negociação são maiores, já que o dinheiro está escasso e as empresas preferem perder um pouco a deixar de receber". Os interessados em obter a cartilha podem encontrá-la no site do Ibedec, na seção Consumo/Cartilhas.