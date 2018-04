Iberdrola ameaça rever investimento em energia eólica no Brasil A companhia energética espanhola Iberdrola ameaça rever os projetos de geração eólica no Brasil, devido à aprovação da Medida Provisória 14, que regula o setor elétrico. A MP retirou a subsidiária Enerbrasil do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de energia (Proinfa), ao criar a figura do produtor independente autônomo, que não pode ter ligação com distribuidoras de energia. A Enerbrasil tem uma carteira de projetos eólicos autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica de 2.245 MW, com investimentos estimados em US$ 2 bilhões, segundo o diretor da companhia, Hernán Saavedra. "Não é possível vender essa energia sem incentivos. Estamos decidindo que rumo tomar", disse. Ele acredita que a criação do produtor independente autônomo teve como interesse atingir o grupo Iberdrola, controlador de três distribuidoras de eletricidade no Nordeste.