Iberdrola testa parque eólico no Brasil A Iberdrola, a segunda companhia elétrica espanhola, anunciou, nesta terça-feira, que já iniciou a fase de testes do parque eólico brasileiro de Rio do Fogo, Rio Grande do Norte - a primeira instalação da companhia no País. Segundo a empresa, o investimento do projeto está em torno de 66 milhões de euros (US$ 79,2 milhões). O parque de Rio do Fogo tem 49,3 megawatts de potência e começará a operar em maio. A obra, iniciada em agosto, faz parte do programa Proinfa, do governo federal, que estimula o desenvolvimento de energias renováveis no País. Segundo a espanhola, a produção ficará, para os próximos 20 anos, a cargo da Eletrobras. Recentemente, a Iberdrola anunciou sua intenção de superar em 2011 os 10 mil megawatts de potência em instalações de energia renovável.