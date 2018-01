Iberia anuncia alta de 2,8% do tráfego aéreo em novembro A Iberia SA, maior companhia aérea da Espanha, anunciou que o tráfego aéreo subiu 2,8% em novembro, em relação a igual período do ano passado, apesar dos efeitos da greve dos controladores de tráfego aéreo da França e do incêndio no sistema de tecnologia da informação da Iberia que provocou vários cancelamentos. O porcentual de assentos ocupados aumentou para 70,3% em relação aos 67,4% em novembro de 2001. No mercado espanhol, a oferta cresceu 1,7%, porém a demanda caiu 1,0%, resultando em um declínio no porcentual de assentos ocupados para 69,7%. A maior demanda no Brasil e no Chile e uma redução da capacidade em vôos para a Argentina resultaram em um aumento de 7 pontos percentuais no número de assentos ocupados nas rotas do Atlântico Sul. Nas rotas do Atlântico Norte, o porcentual de assentos ocupados subiu 17 pontos percentuais.