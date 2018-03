Iberia deve cortar 3% da capacidade de assentos em abril A Iberia SA, maior companhia aérea da Espanha, espera efetuar um corte de 3% no número de assentos a serem oferecidos em abril, disse o porta-voz da companhia. A medida segue decisão da empresa de reduzir a capacidade de assentos e o adiamento da entrega de novos aviões Airbus que estava programada para o primeiro semestre deste ano. O porta-voz disse que essas medidas são o resultado da incerteza sobre o resultado da guerra entre os EUA e Iraque. A antecipação de ação militar no Iraque já havia afetado de forma adversa o tráfego aéreo da companhia em toda a Europa, disse a Iberia. O porta-voz acrescentou que a companhia ainda não tomou nenhuma decisão sobre cancelar seus vôos para Tel Aviv e Cairo, os dois únicos destinos que mantém no Oriente Médio. "Não efetuamos qualquer ajuste em nossa programação de vôos", disse o porta-voz. "No entanto, decisões serão tomadas diariamente à medida que monitoramos atentamente os desenvolvimentos no Iraque". Veja o especial: