Iberia e Swiss expandem acordo A Iberia, maior companhia aérea da Espanha, informou que expandiu o seu acordo de code-sharing com a Swiss International Air Lines. A nova transação inclui duas novas rotas. O code-sharing é a prática pela qual uma companhia aérea vende vôos da parceira como se fossem seus. O acordo permite às companhias expandir as suas ofertas sem ter de adicionar vôos próprios. Pelos termos da nova negociação, a Iberia deverá oferecer vôos da Espanha para Budapeste e Nuremberg, com escala em Zurique, e deverá aumentar a oferta de assentos na rota Madri-Viena. Por sua parte, a Swiss passará a incluir vôos às cidades do Porto, em Potugal, e às espanholas Valência, Sevilha e Bilbao.