Iberostar assume o hotel Le Méridien no Rio A partir de 1º de fevereiro, o Hotel Le Méridien, um dos mais luxuosos e tradicionais do Rio de Janeiro, vai trocar o nome para Iberostar Copacabana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo proprietário do imóvel, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, Previ. O contrato com o administrador anterior do hotel, o grupo norte-americano Starwood, terminou no dia 31 de dezembro e não foi renovado. A Previ realizou então uma concorrência com a participação de pelo menos três grupos, entre os quais a própria Starwood. O grupo vencedor foi a rede espanhola Iberostar. De acordo com o diretor de Participação da Previ, Renato Sobral Pires Chaves, o hotel será fechado para reformas a partir de agosto e deverá ser reinaugurado em dezembro de 2007. O investimento, que será feito exclusivamente pelo fundo de pensão, não foi revelado. O diretor de Marketing e Vendas do grupo Iberostar no Brasil, Orlando Giglio, estima que a ocupação do hotel após a inauguração deverá ficar acima de 70%. Segundo ele, o grupo vai investir apenas na Bahia US$ 250 milhões até 2009. Lá, a empresa possui um resort chamado Iberostar Bahia, que conta com um complexo hoteleiro. Nos próximos dois anos serão construídos mais dois hotéis neste complexo, que fica na Praia do Forte, no município de Mata de São João (BA). A Iberostar também tem um navio hotel na região amazônica, conhecido como Iberostar Grand Amazon.