IBGE: 11 de 14 locais têm queda do emprego industrial A queda de 1,1% na ocupação industrial em dezembro de 2008 ante dezembro de 2007 refletiu reduções em 11 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE, com destaque para São Paulo (-0,8%), Santa Catarina (-3,2%), Paraná (-3,1%) e região Nordeste (-2,0%). Os técnicos do IBGE destacam que São Paulo, que responde por aproximadamente 35% do emprego industrial, não mostrava queda nesse indicador desde abril de 2004. Em termos setoriais, no total do País, os principais destaques negativos no emprego na indústria em dezembro ficaram com Vestuário (-8,4%), Calçados e artigos de couro (-8,7%) e Madeira (-11,9%). Horas pagas O número de horas pagas aos trabalhadores da indústria, em dezembro, recuou 1,7% ante novembro, na série com ajuste sazonal, segundo o IBGE. Na comparação com dezembro de 2007, houve queda de 1,8%, o maior recuo apurado na pesquisa desde dezembro de 2003. No ano de 2008, o número de horas pagar teve alta acumulada de 1,9%. Na comparação com dezembro de 2007, houve decréscimo nas horas pagas em 11 dos 14 locais pesquisados, com destaque para São Paulo (-1,4%), Paraná (-3,8%) e regiões Norte e Centro-Oeste (-3,5%).