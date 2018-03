IBGE: 49% das famílias recebiam até R$ 415 em 2008

No Nordeste, a queda no porcentual das famílias que tinham renda per capita até meio salário mínimo, entre 1998 e 2008, foi mais intensa do que na média nacional, passando de 54,3% para 41,3% no período. De acordo com o documento de divulgação da pesquisa, esse recuo foi "provavelmente resultado de políticas públicas dirigidas às famílias mais pobres", como o Bolsa Família.

Em 2008, o valor médio do rendimento familiar per capita era de R$ 720 e, segundo o IBGE, a distribuição de renda no País naquele ano permanecia "bastante desigual", sendo que no Nordeste o rendimento mediano era de R$ 250, metade do Sudeste, onde chegava a R$ 500.