IBGE abre concurso para 1.150 vagas com salário médio de R$ 3 mil

O Google Brasil acaba de abrir seu programa de estágio, o Business Internship Program, voltado para estudantes do nível superior com previsão de graduação para dezembro de 2018. É possível inscrever-se até o dia 12 de novembro.

Com duração total de seis meses, entre julho e dezembro do ano que vem, o objetivo da companhia é desenvolver profissionalmente os jovens aprovados, com foco nas oportunidades da indústria de tecnologia. O Google não divulga o número de vagas disponíveis nem o valor da bolsa-auxílio. São aceitos estudantes de qualquer curso de graduação.

Há oportunidades nas áreas de vendas, suporte, finanças, serviço, engenharia, tecnologia, jurídico, recursos humanos, marketing e comunicação. Para concorrer é preciso ter disponibilidade para trabalhar na sede da empresa em São Paulo e fluência em português e inglês. A empresa procura por candidatos com interesse por tecnologia e pelo modelo de negócios do Google, com boas habilidades interpessoais, organização e capacidade de lidar com um ambiente desafiador e diverso. Para participar, basta acessar o site.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também traz boas oportunidades: são 1.152 vagas temporárias para trabalhar colhendo informações para o Censo Agropecuário deste ano. Para participar, é preciso ter nível fundamental e ser maior de 18 anos. De acordo com o Instituto, o salário será pago por produção e acordado previamente com os selecionados. Além disso, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e outras 20% para negros. Interessados devem comparecer a um posto de inscrição do IBGE até o dia 6 de novembro. Para conferir a lista de locais, basta acessar o site.

A Hidrovias Brasil, empresa que desenvolve soluções logísticas com foco no aproveitamento do transporte hidroviário, abriu inscrições para o Programa Jovens Talentos 2018. São quatro vagas de estágio para trabalhar na sede da empresa, em São Paulo, duas para a unidade de Belém (PA) e outras duas para a operação em Assunção, no Paraguai. A companhia oferece, além da bolsa-auxílio, benefícios como vale transporte, vale refeição, seguro saúde e de vida. Interessados devem fazer a inscrição pelo site até o dia 31 de outubro. Os estagiários selecionados integrarão áreas como Planejamento, Finanças, Comercial, Engenharia e Operações, além de viajar para conhecer todas as atividades da Hidrovias espalhadas pelo Brasil.

Essa é a última semana para participar do programa de estágio do Grupo Fleury, uma das maiores empresas de medicina e saúde do Brasil. A ideia é recrutar jovens para áreas como Recursos Humanos, Marketing, Fusões e Aquisições, Comunicação, Assessoria Executiva e Finanças para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 27 de outubro. Entre as exigências estão conhecimento no pacote Office, inglês intermediário e formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

Os Correios também estão com vagas abertas para o cadastro de reserva com salários entre R$ 1.876,43 e R$ 4.903,05. São 88 vagas para funções de nível médio, técnico e superior. Os interessados devem se inscrever até o dia 5 de novembro neste site.

Já o Núcleo Brasileiro de estágios (Nube) tem vagas abertas e sem prazo específico para se inscrever. Para ver as mais de 4 mil vagas disponíveis e se candidatar, acesse o site do Nube. Os estágios oferecidos pelo Nube tem bolsas que pagam de R$ 600 a R$ 1.949,02, dependendo da área de formação.

Para quem procura oportunidades como estagiário e trainee, a 3M do Brasil também está com processo seletivo aberto até 30 de outubro. Para se inscrever, é preciso acessar o site da companhia. Ao todo, a empresa oferece 68 vagas entre estágio e trainee. Os aprovados vão trabalhar na unidade de Sumaré (SP).