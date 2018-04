IBGE: alta no nº de desocupados em janeiro é recorde O número de desocupados no País somou 1,89 milhão em janeiro, com aumento de 20,6% ante dezembro e alta de 4,6% ante janeiro do ano passado. Segundo o IBGE, a alta no mês passado ante mês anterior foi um recorde histórico na série da pesquisa mensal de emprego, iniciada em março de 2002. Em apenas um mês, foram contabilizados mais 323 mil desempregados nas seis principais regiões metropolitanas do País. "Nem na época da recessão de 2003 houve um aumento no número de desocupados dessa magnitude, foi um janeiro diferente, mais cruel, sem dúvida", observou o gerente da pesquisa, Cimar Azeredo. Segundo ele, o aumento na taxa de desemprego, que passou de 6,8% em dezembro para 8,2% em janeiro, foi "assustador" e reflete um "cenário econômico conturbado". Já o número de vagas com carteira assinada recuou 1,3% em janeiro ante o mês anterior, mas teve aumento de 4,5% ante igual mês do ano passado. O número de empregados sem carteira assinada caiu 4,5% ante dezembro e 3,2% ante o mesmo período de 2008. O número de trabalhadores ocupados nas seis principais regiões metropolitanas do País ficou em 21,15 milhões em janeiro, com queda de 1,6% ante dezembro e aumento de 1,9% ante janeiro de 2008. Setores De acordo com Azeredo, a taxa de desemprego em janeiro foi pressionada não apenas pela demissão dos temporários do comércio, mas também de empregados efetivos em vários setores. "Quando a economia vai bem, parte dos temporários contratados no fim do ano são efetivados. Se está estável, os temporários costumam ser dispensados, mas somente quando a economia vai mal são dispensados os temporários e também efetivos, como ocorreu agora", explicou.