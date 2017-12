IBGE aponta aumento de 57% no número de empresas de serviços O número de empresas de serviços no País cresceu 57% de 1998 para 2002, passando de 601.992 para 945.143 empresas, segundo divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O maior aumento no número de empresas no período ocorreu no segmento de representantes comerciais (135%). Houve crescimentos signicativos também, no período de 1998 a 2002, no número de empresas de correio e telecomunicações (101%) e atividades de informática (114%). A coordenadora de Serviços e Comércio do IBGE, Vania Prata, disse que essas variações são na verdade estimativas, já que a base de dados não é exatamente a mesma em 1998 (primeira realização da Pesquisa Anual de Serviços) e em 2002, já que o setor é "muito dinâmico". Pessoal ocupado No que diz respeito ao pessoal ocupado, o setor de serviços em geral aumentou o número de empregados em 32% no período, sendo que alguns dos principais incrementos ocorreram em atividades de informática (78%) e atividades vinculadas à terceirização de empregados, como o segmento de seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra (72%). Por outro lado, o salário real dos trabalhadores nas empresas de serviços cresceu (20%) em porcentual inferior à ocupação no período de 1998 a 2002. O maior aumento de salário real para os trabalhadores ocorreu no segmento de transporte aquaviário (88%) e a maior queda, em transporte ferroviário e metroviário (-15%). Evolução do setor de serviços de 1998 a 2002 (variação porcentual de 2002 na comparação com 1998) Número de empresas Número de ocupados Empresas de serviços 57% 32% Serviços de alojamento e alimentação 23% 24% Transportes e serviços auxiliares 83% 16% Correio e telecomunicações 101% 5% Atividades de informática 114% 78% Atividades imobiliárias e aluguel de bens 78% 34% Serviços prestados às empresas 86% 45%