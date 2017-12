IBGE aponta crescimento do PIB no Mato Grosso do Sul O IBGE divulgou hoje o primeiro detalhamento do PIB das regiões, relativo a 2001. O estado do Mato Grosso do Sul apresentou a maior taxa anual de crescimento do índice, com aumento de 8,1%, refletindo o bom desempenho da agropecuária e também sob impacto da baixa comparação de 2000, quando o estado apresentou o pior resultado regional do PIB. São Paulo teve participação de 33,42% no PIB de 2001, com crescimento de 1,2% ante o ano anterior. O estado perdeu três pontos porcentuais de participação no PIB brasileiro entre 1985, quando tinha uma fatia de 36,1%, e 2001 (33,4%). A queda de participação significa que em 2001 a economia paulista movimentou menos R$ 36 bilhões do que em 1995, a preços de 2001. A coordenadora de contas nacionais do IBGE, Gilda Santiago, explica que a perda de São Paulo ocorreu devido ao deslocamento de parte da indústria da região para outros estados em conseqüência de um processo de desconcentração industrial e da guerra fiscal. São Paulo, que detinha 51,6% de participação na indústria de transformação nacional em 1985, reduziu sua participação para 41,8% em 2001. Em outros estados, como o Rio Grande do Sul, houve um aumento de participação na indústria de 8,1% para 10% no período. Toda esta perda de participação fez com que São Paulo perdesse a liderança no ranking da renda per capita do País, passando do primeiro para o segundo lugar, de 1990 para 1995, permanecendo nesta posição até 2001. Índice nacional O PIB brasileiro obteve crescimento de 1,3% em 2001. Segundo nota do IBGE, o aumento foi marcado pelo racionamento de energia elétrica, no lado negativo, e teve influências positivas do desempenho dos principais produtos agrícolas e da indústria ligada ao racionamento.