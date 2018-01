IBGE aponta estagnação das vendas no varejo em 2002 O técnico do departamento de comércio do IBGE, Nilo Lopes, acredita que as vendas no varejo deverão fechar 2002 estáveis em relação ao ano anterior, ou até mesmo com uma pequena queda, em torno de 0,5%. No acumulado de janeiro a novembro, segundo dados divulgados hoje pelo instituto, houve queda de 0,16%, ante igual período de 2001. Lopes disse que a estabilidade ocorrerá na comparação com um ano que já foi muito ruim para o comércio, que em 2001 registrou queda acumulada de 1,59%. Segundo ele, a estagnação das vendas do varejo no ano passado ocorreu devido a um conjunto de fatores negativos para o setor, como aumento dos juros e da inflação, incertezas em relação ao futuro da economia, aumento do desemprego e queda na renda dos trabalhadores. O aumento nos preços de vários produtos, especialmente os alimentícios, foi o principal fator responsável pela queda nas vendas no varejo em novembro (-0,28%) ante igual mês de 2001, segundo avalia Nilo Lopes. Ele lembrou que a inflação medida pelo IPCA em novembro foi a maior do ano passado e pressionou para baixo o resultado do segmento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,50%), que tem maior peso na pesquisa. Os reajustes de preços afetaram também as vendas de combustíveis e lubrificantes, que desaceleram o ritmo de crescimento em novembro (4,15%) após altas de 9,01% em outubro e de 10,91% em setembro. Lopes disse que não acredita que o comércio tenha registrado uma "reação forte" em dezembro. Os dados sobre o último mês do ano serão divulgados em fevereiro pelo IBGE.