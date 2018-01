IBGE aponta queda na produção industrial em setembro A produção industrial caiu 1,4% em setembro ante agosto na série com ajuste sazonal, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. O resultado veio abaixo das estimativas dos analistas ouvidos pela AE Projeções, que iam de -1,2% a -0,2% na comparação com agosto. Em relação a setembro de 2005, a produção cresceu 1,3% e acumula alta de 2,7% em 2006 e de 2,3% em 12 meses. O crescimento da produção em setembro, comparativamente a setembro do ano passado, ficou abaixo do piso das estimativas, que estavam entre 1,4% e 3%. A produção registrou crescimento de 0,4% no terceiro trimestre na comparação com o segundo trimestre de 2006 e de 2,7% ante o terceiro trimestre de 2005. O índice de média móvel trimestral registrou variação zero no trimestre encerrado em setembro ante o terminado em agosto, o que levou os técnicos do IBGE a concluírem que "em setembro houve estabilidade no ritmo da atividade da indústria". Entre as outras categorias pesquisadas, na comparação com agosto, caiu a produção de bens de consumo duráveis (-4,4%), de bens intermediários (-2,1%) e de bens de consumo não duráveis (-0,2%). Na comparação com setembro de 2005, além de bens de capital, os demais resultados foram positivos: bens intermediários (0,8%), bens de consumo duráveis (5,4%) e bens de consumo não duráveis (1,8%). Revisão Mesmo com a introdução de novos dados na série com ajuste sazonal, o IBGE não revisou o dado da produção industrial de agosto em relação a julho, que se manteve em 0,7%. Normalmente, a série é automaticamente revisada quando entram novos dados da produção. O dado mais recente revisado pelo instituto foi o da produção industrial de junho ante maio, que passou de -1,1%, divulgado anteriormente, para -1,3%, segundo os dados apresentados nesta terça-feira. Esta matéria foi alterada às 11h03 para correção de informações.