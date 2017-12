IBGE aumenta previsão em 1,93% para safra 2003 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aumentou em 1,93% sua previsão para a produção da safra 2003 no levantamento de maio, em relação a abril. Segundo o instituto, a safra deverá alcançar 118,544 milhões de toneladas, com crescimento de 22% em relação à safra anterior (97,13 milhões de toneladas). Segundo o IBGE, o aumento na safra será resultado, especialmente, dos avanços tecnológicos do setor, com aumento da produtividade, e do comportamento sem anormalidades do clima.