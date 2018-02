IBGE: base comparativa pior muda análise da indústria

Em setembro, as regiões com melhor desempenho na produção industrial na comparação com o mês anterior foram aquelas cuja estrutura industrial destaca segmentos que mostraram recuperação mais forte na indústria nacional no mês, como máquinas e equipamentos, eletrodomésticos e metalurgia. A explicação é do economista da coordenação de indústria do IBGE, André Macedo.

Ele destacou que os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que respondem juntos por 70% da produção do País e deram a principal contribuição positiva para o desempenho da produção nacional em setembro ante agosto, foram impulsionados por pelo menos algum desses segmentos citados.

São Paulo, com maior peso na produção nacional (cerca de 40%) deu a maior contribuição para a alta de 0,8% da indústria em setembro ante agosto. Segundo Macedo, a indústria na região foi impulsionada por autopeças, caminhões, material elétrico, máquinas e equipamentos e produtos químicos. O segundo principal impacto de alta no resultado nacional foi dado por Minas Gerais, refletindo, segundo o economista, o bom desempenho em metalurgia, bens de capital para construção e autopeças.