IBGE: combustíveis sobem 1,74% em outubro Os combustíveis subiram 1,74% em outubro e contribuíram com 0,08 ponto porcentual no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês passado, segundo divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O litro do álcool subiu 10,61% e deu uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa mensal, enquanto a gasolina aumentou 1,06% e também contribuiu com 0,04 ponto.