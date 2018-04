IBGE confirma recuperação da indústria O aumento na produção industrial de fevereiro ante janeiro (0,3%) confirma o movimento de recuperação "suave" do setor, segundo avaliou o chefe do departamento de indústria do IBGE, Silvio Sales. Ele sublinhou que essa foi a menor taxa positiva nos quatro meses consecutivos de acréscimos na produção ante mês anterior, mas confirma a recuperação porque três (bens de capital, duráveis e intermediários) dos quatro grandes setores apresentaram crescimento. Além disso, segundo destacou Sales, a produção industrial cresceu 4,8% de outubro (quando teve início a recuperação) até fevereiro. A queda de 1,4% na produção do mês ante fevereiro do ano passado deve ser analisada, segundo Sales, levando-se em conta a alta base de comparação do início do ano passado. Essa foi a sétima queda consecutiva nesse indicador, mas Sales ressaltou que as comparações estão ocorrendo em relação ao período recorde de patamar de produção, que ocorreu entre dezembro de 2001 e fevereiro do ano passado. "Os números de fevereiro mostram uma recuperação da indústria com a característica de ser suave", observou Sales. Bens de capital A produção de bens de capital voltou a crescer em fevereiro, após as quedas registradas desde o final do ano passado. O setor apresentou uma expansão de 5,3% ante janeiro e de 4,6% na comparação com fevereiro de 2001. O chefe do departamento de indústria do IBGE, Silvio Sales, disse que o crescimento do setor mostra que prosseguem os investimentos industriais. Ele afirmou também que pode estar ocorrendo uma substituição de importações, com maior produção interna. Em fevereiro, ante igual mês de 2001, houve expansão de 12,4% nos bens de capital para a indústria agrícola; de 34,6% para energia elétrica; de 4,2% para equipamentos de uso industrial e de 4,8% para transporte.