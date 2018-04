IBGE: consumidor pode estar antecipando compras O técnico da coordenação de serviços e comércio do IBGE, Reinaldo Pereira, disse que o ótimo desempenho nas vendas varejistas de móveis e eletrodomésticos e equipamentos de informática em setembro pode estar relacionado a uma antecipação de compras dos consumidores, diante da perspectiva de aumentos de preços por causa do câmbio. As vendas de móveis e eletrodomésticos aumentaram 3,1% em setembro ante agosto e 21,3% na comparação com setembro do ano passado. No caso de artigos de informática, houve expansão de 6,9% ante agosto e de 50,6% comparativamente a igual mês de 2007. Segundo Pereira, além da possível antecipação de compras, o desempenho desses setores continua impulsionado pelo aumento da renda, a continuidade da oferta de crédito e a estabilidade ou redução de preços desses produtos.