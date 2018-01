IBGE contesta informação de erro no cálculo do PIB O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje nota oficial sobre reportagem de hoje do jornal Folha de S. Paulo de que o Banco Central estaria pondo em dúvida a queda do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre. De acordo com a reportagem, o BC desqualificou a metodologia de cálculo do PIB usada pelo Instituto para dessazonalizar os dados, ou seja, retirar do resultado os efeitos de fatores temporais. A matéria destaca ainda que o BC também questiona a forma como é distribuída a produção agropecuária nos cálculos. Em nota divulgada hoje, o IBGE informa que não comenta versões. "O PIB é esse e é coerente com a metodologia que a instituição vem utilizando há anos para calculá-lo. Os números divulgados agora refletem os fatos econômicos que vêm se registrando no país nos últimos meses", diz o documento que é assinado por Eduardo Pereira Nunes, presidente do IBGE.