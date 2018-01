IBGE corrige IPCA de maio de Porto Alegre e São Paulo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta quarta-feira, 20, que foram detectados problemas nos resultados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio de 2007, para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e de São Paulo. Segundo a instituição, a taxa de maio do IPCA total, de 0,28%, será mantida, e as correções serão incorporadas apenas no cálculo do IPCA completo de junho. O indicador é usado pelo governo para balizar a meta oficial de inflação. Segundo o IBGE, o IPCA de maio divulgado para Porto Alegre, que registrou alta de 0,49% inicialmente, foi corrigido para aumento de 0,21%. Já o IPCA para São Paulo, que teria registrado alta de 0,29%, foi corrigido para uma elevação de 0,34%. O instituto esclarece que ocorreu um problema no processamento dos bancos de dados destas duas regiões metropolitanas. "Após as devidas correções, houve uma variação para menos de 0,01 ponto porcentual no resultado do IPCA do Brasil. Estas correções serão, entretanto, incorporadas apenas no cálculo do IPCA de junho. Sendo assim, a taxa de maio de 2007 será mantida em 0,28%, sem qualquer prejuízo para o cálculo IPCA anual de 2007", informou a instituição, em comunicado.