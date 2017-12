IBGE: dados animadores para o trabalhador A ocupação aumentou em todos os setores de atividade e categorias de ocupação, sobressaindo-se o comércio e os serviços com acréscimo de quase 4% e, dentre as categorias, os empregados sem carteira de trabalho assinada, com 9,7%. Apesar do número de pessoas ocupadas não ter ficado estável de maio para junho, houve um aumento de 3,9% de junho de 1999 para junho deste ano, representando mais 650 mil pessoas, aproximadamente. A comparação da média do número de pessoas ocupadas entre o primeiro semestre deste ano e do ano passado revela crescimento de 4%. Os resultados mais positivos foram verificados em Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. O número de pessoas procurando trabalho caiu em junho De maio para junho deste ano, o número de pessoas desocupadas, aquelas que estão procurando trabalho, caiu 5,6%. Em comparação a junho do ano passado, a queda foi de 2,6%. Os resultados da pesquisa estão compatíveis com a recuperação da produção industrial. O número de trabalhadores na indústria de transformação, que passou um longo período em queda, aumentou 3,2%, acompanhando o crescimento da produção de gêneros como produtos alimentares, bebidas, têxtil, metalúrgico, mecânico, material de transporte, madeira, borracha e químico. Renda maior em maio A pesquisa do IBGE trouxe outro dado positivo. O rendimento médio real do trabalhador aumentou 1,8% em maio. Os número confirmam a expectativa de melhoria dos indicadores industriais. Para os analistas, isso pode manter o cenário favorável para a economia como um todo. Os dados mostram que a indústria está trabalhando com mais força, recuperando terreno. Isso aumenta o número de trabalhadores contratados. Como os juros estão em queda e a renda aumentando um pouco, a tendência é que as pessoas comprem mais, dando mais combustível para que o sistema todo continue ganhando velocidade.