IBGE: desemprego cai e ocupação aumenta em SP Os dados do mercado de trabalho da região metropolitana de São Paulo em junho mostram queda no desemprego e aumento na ocupação. Contudo, também mostram elevação no numero de pessoas não economicamente ativas (sem trabalho e sem procurar emprego), o que pode significar um crescimento do desalento na região, segundo observou o gerente da pesquisa mensal de emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo.