IBGE: desemprego tem a primeira alta em relação a 2012 A alta de 0,1 ponto porcentual na taxa de desemprego em junho (6,0%), em relação a junho de 2012 (5,9%), é a primeira variação positiva na comparação de um mês com igual mês do ano anterior desde agosto de 2009, quando houve alta de 0,5 ponto porcentual. O gerente da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, Cimar Azeredo, destacou que, de dezembro de 2009 a abril de 2013, a taxa de desemprego registrou 40 meses seguidos de queda. Em maio deste ano, a taxa foi igual a de maio de 2012.