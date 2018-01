IBGE destaca "crescimento sobre crescimento" no PIB O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Pereira Nunes, afirmou que o crescimento de 1,6% registrado pela economia nos três primeiros meses do ano ante o último trimestre de 2003 é um indicativo importante já que demonstra um "crescimento em cima de um crescimento". Ele referia-se ao fato de o PIB ter apresentado crescimento de 1,5% em relação ao trimestre anterior. Eduardo Nunes ponderou que o IBGE precisará avaliar os dados do segundo trimestre deste ano para identificar se o movimento registrado pela economia brasileira pode significar a retomada do crescimento em bases sustentáveis. "O período que temos para analisar ainda é pequeno. Precisaremos dos dados do segundo trimestre para confirmarmos essa tendência", disse. Nunes também considerou bom o crescimento de 2,7% em relação ao primeiro trimestre de 2003, embora reconheça que a base de comparação é ruim (no primeiro trimestre de 2003 o PIB apresentou queda em relação ao mesmo período do ano anterior). "É importante lembrar que a retração do PIB em 2003 foi provocada pelo primeiro semestre. Se olharmos a partir do segundo semestre, perceberemos que já estamos crescendo há três trimestres consecutivos." Foco de atenção Mesmo com uma avaliação geral positiva, o presidente do IBGE chamou a atenção para o comportamento da construção civil, que manteve um a trajetória de queda (veja matéria no link abaixo). Segundo ele, o seguimento da construção civil é importante e precisa ser olhado com cuidado já que tem um peso grande na taxa de investimento do País. O presidente do IBGE fez a avaliação sobre o PIB após a abertura do seminário "Brasil em Dados", que acontece na Câmara dos Deputados.