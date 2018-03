IBGE destaca "estabilidade" da inflação acumulada em 12 meses A "estabilidade" da inflação acumulada em 12 meses foi destacada hoje pela gerente de índices de preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eulina Nunes dos Santos. Ela sublinhou que o resultado acumulado de 12 meses até maio (5,15%) é a menor taxa nesse indicador desde julho de 99 (4,57%). Em maio do ano passado, a inflação em 12 meses chegava a 17,24%, no pico dos efeitos da disparada do dólar no segundo semestre de 2002, e desde então começou a decrescer até chegar ao patamar atual. "O que temos falado é que quando há causas claramente localizadas para a alta do IPCA, a inflação está sob controle. A taxa dos últimos 12 meses está se mantendo estável nesses três últimos meses", disse Eulina. Em abril, a inflação em 12 meses foi de 5,26% e em março, havia chegado a 5,89%.