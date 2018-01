IBGE destaca que indústria brasileira está "estacionada" A alta dos juros iniciada em setembro do ano passado tem influenciado a produção industrial. Ao final do primeiro bimestre deste ano, a indústria brasileira chegou "estacionada" no mesmo patamar de dezembro do ano passado. De acordo com o chefe da coordenação da indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Silvio Sales, essa desaceleração do setor e a estabilização do patamar de produção podem ser ilustradas por todos os números da pesquisa divulgada hoje. Ele destaca que a desaceleração no crescimento da produção de bens de capital para 1,1% em fevereiro ante fevereiro do ano passado reflete o impacto dos juros na decisão de investimentos dos empresários. Em janeiro ante igual mês de 2004, o aumento na produção dessa categoria havia sido muito maior, de 6,8%. Além disso, a produção de bens de capital registrou queda de 3,1% em fevereiro ante janeiro. Sales destacou que a desaceleração em bens de capital está sendo puxada especialmente pela queda de equipamentos para o setor agrícola, o que para ele pode estar relacionado a aumentos de custos, elevação dos juros ou às reduções nas projeções de safra para este ano. No caso dos bens de capital para indústria - que mostram investimentos na capacidade produtiva - a avaliação é que há desaceleração, mas a taxa permanece positiva. No primeiro bimestre do ano, os bens de capital para agricultura registraram queda de 26,7% na produção ante igual período do ano passado. Os bens de capital para indústria cresceram 6,3% no bimestre, taxa bem inferior aos 16,1% acumulados no ano passado. Segundo ele, se os dados do varejo de fevereiro - a serem divulgados pelo IBGE no próximo dia 14 - mostrarem a continuidade do aquecimento do comércio, a desaceleração verificada na indústria no primeiro bimestre pode ser um "ajuste de estoque" que não vai perdurar. "Mas se houver desaceleração simultânea do comércio, pode ser mais preocupante", avalia. Efeitos temporais Especificamente sobre a queda de 1,2% na produção industrial em fevereiro ante janeiro, Sales observou que é possível que a metodologia de ajuste sazonal (com efeitos temporais) não seja suficiente para eliminar completamente os efeitos do menor número de dias úteis de fevereiro, por conta do carnaval, sobre os resultado comparativos a janeiro. Ele explicou que esse fator pode ter puxado para baixo a variação em fevereiro ante mês anterior. Outro fator destacado por Sales foi a redução na produção de óleo diesel por causa da paralisação nas refinarias, o que segundo ele, pode ter contribuído para o resultado negativo de fevereiro ante janeiro.