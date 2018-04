IBGE divulga em outubro dados do censo agropecuário O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Pereira Nunes, disse nesta terça-feira, 24, que os dados preliminares do censo agropecuário serão apresentados a partir de outubro. Já os dados definitivos serão divulgados em julho de 2008. Além do censo, o IBGE realiza simultaneamente a contagem populacional e o cadastro nacional de endereços em 5.514 municípios com menos de 170 mil habitantes e mais 21 municípios nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A coleta será concluída em julho e a compilação dos dados deve ser concluída no final de agosto. Para realizar o censo, o IBGE conta com um orçamento de R$ 573,9 milhões em um processo iniciado em 2005, que inclui o investimento na compra de 82 mil computadores de mão, terminais de coleta, contratação de 90 mil pessoas e as despesas de custeio. Em 2006, foram gastos R$ 81,9 milhões na aquisição dos equipamentos. Neste ano, R$ 311,4 milhões serão destinados ao pagamento dos recenseadores e R$ 185,7 milhões para as despesas de custeio. "Temos certeza que este é um investimento que terá retorno garantido por divulgar informações fundamentais da agricultura e pecuária brasileiras", afirmou Nunes, que apresentou os dados sobre o novo censo agropecuário em palestra realizada nesta terça no Seminário Perspectivas para o Agribusiness em 2007 e 2008, promovido pela Bolsa de Mercadorias e Futuros, em São Paulo. Ele destaca que os dados são essenciais para habilitar a sociedade a conhecer melhor o setor agropecuário brasileiro. O presidente da instituição lembrou que o último censo foi realizado em 1996. "Nestes dez anos em que o censo não foi realizado a agricultura brasileira sofreu grandes transformações, tornando-se um dos setores que mais contribuem para o desenvolvimento econômico do País", disse. Nunes destacou ainda o papel do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que se empenhou para a realização do censo agropecuário, que só não foi realizado antes por conta de problemas orçamentários. O IBGE optou por dividir as áreas pesquisadas em 249 mil unidades censitárias espalhados por áreas urbanas e rurais. Com isso, diz Nunes, o gasto por unidade ficará em R$ 20. Os dados sobre contagem populacional serão divulgados em 31 de agosto. Em 2007, serão visitadas 160 mil destas unidades. Matéria ampliada às 15h12