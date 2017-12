IBGE divulga Indicadores de Desenvolvimento Sustentável O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje o resultado da pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. A pesquisa abordou aspectos educacionais, econômicos - como investimentos, PIB, energia -, e ambientais - tráfico de animais, agressão à camada de ozônio e poluição. Investimentos não garantem sustentabilidade, diz IBGE PIB per capita impede melhor desempenho da economia Cai oferta de energia renovável no Brasil Consumo de substâncias minerais no Brasil ainda é baixo Produção e consumo de petróleo dispararam de 93 para 2002 Consumo de energia retoma crescimento, diz IBGE Alumínio lidera reciclagem, aponta estudo Brasil é responsável por 10% do tráfico de animais silvestres País cumpre meta e reduz agressão à camada de ozônio Concentração de poluentes em SP caiu 23% desde 99, diz IBGE Consumo de fertilizantes dobrou em 10 anos, aponta IBGE Amazônia tem equivalente a um Estado de SE desmatado ao ano Flamengo tem pior condição de balneabilidade no País IBGE indica queda no número de casas sem rede de esgoto Taxa de alfabetização cresce muito lentamente, mostra IBGE Número de mortes por homicídio cresce rápido