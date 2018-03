IBGE divulgará primeira estimativa de PIB no governo Lula O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará na próxima quinta-feira, dia 29, a estimativa da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do governo Lula. Nesse primeiro levantamento o IBGE divulga apenas os dados referentes ao volume físico, sem detalhar os valores. Outro indicador que o órgão divulgará na semana que vem é o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, com dados coletados em abril. O resultado deve sair na sexta-feira, dia 30.