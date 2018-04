IBGE e Conab preveem queda na safra de grãos deste ano

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)revisaram para baixo a estimativa de safra 2008/2009. A projeção do IBGE, de 133,3 milhões de toneladas de grãos, foi 1,2% menor em relação a maio e 8,7% menor do que a safra passada. A estimativa da Conab p caiu 0,3% em julho ante junho e 7,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Segundo o documento de divulgação do Levantamento Sistemático da Safra Agrícola (LSPA) do IBGE, "a redução frente ao mês passado resulta especialmente das perdas ocorridas com o milho safrinha no Paraná e de reavaliações nas estimativas do arroz, feijão e soja".

Na comparação com a safra do ano passado, as três principais culturas, que respondem por 81,5% da área plantada, apresentam as seguintes variações de área: soja (+2,1%), milho (-4,3%) e arroz (+1,4%). Quanto à produção destes três produtos, apenas o arroz registra variação positiva (+ 4,3%). Já para a soja e o milho, a previsão é de retração da produção em 5,1% e 15,7%, respectivamente. A área total a ser colhida na safra atual é de 47,2 milhões de hectares.

Ainda de acordo com o IBGE, a safra esperada para 2009 tem a seguinte distribuição regional: Região Sul, 53,2 milhões de toneladas (-13,3% ante o ano anterior); Centro-Oeste, 47,4 milhões de toneladas (-6,7%); Sudeste, 16,9 milhões de toneladas (-3,9%); Nordeste, 12,1 milhões de toneladas (-2,8%) e Norte, 3,7 milhões de toneladas (-1,7%).

Conab

Segundo a Conab, as geadas ocorridas no Paraná e em Mato Grosso do Sul, no mês de junho, e a estiagem registrada entre abril e maio na região Sul e em parte do Centro-Oeste reduziram a atual colheita de grãos em 377,5 mil toneladas. A área plantada, entretanto, foi mantida em 47,6 milhões de hectares.

A divulgação feita pela Conab deu ênfase à safrinha de milho. A estatal identificou queda de 13,4% na produção em relação ao ciclo passando, atingindo 16,19 milhões de toneladas. "A combinação de clima ruim, quebra na produtividade e baixos preços no mercado fizeram a safrinha de milho cair", explicaram os técnicos.