IBGE: emprego e inflação sustentam vendas do varejo

Pereira destacou ainda o bom desempenho apurado nas vendas de automóveis, veículos, partes e peças em setembro, com alta de 3,0% ante agosto e aumento de 9,1% na comparação com igual mês do ano passado. Segundo ele, esse segmento foi impulsionado pela antecipação de compras dos consumidores no último mês de benefício integral da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os automóveis.

Por outro lado, Pereira atribui sobretudo aos reajustes de preços o mau desempenho do segmento de tecidos e vestuário, que registrou queda de 6,6% nas vendas ante setembro de 2008, no 11º resultado negativo consecutivo na comparação com igual mês do ano anterior. No ano, esse segmento já acumula uma queda nas vendas de 6,2%. Segundo os últimos resultados do IPCA, o grupo de vestuário acumula um aumento de preços de 4,70% de janeiro a outubro deste ano, acima da média da inflação (3,50%) no ano.